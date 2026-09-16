La Fórmula 1 presentó su extenso calendario para 2027

La Fórmula 1 presentó este miércoles su calendario para el Mundial de 2027, que constará de 24 carreras, comenzando el 12 de marzo en Sakhir, con el Gran Premio de Bahrein, y finalizará en Abu Dabi el 12 de diciembre.

Los dos primeros Grandes Premios, en Bahrein y Arabia Saudí, corresponden a los dos que se suspendieron en 2026 a causa de los conflictos bélicos en la región desde comienzos de año.

Además, también regresan al calendario los Grandes Premios de Portugal y Turquía.

En el calendario de 2027 no estará, sin embargo, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya -rebautizado así en 2026 tras albergar durante 35 años el Gran Premio de España-. Desde la próxima campaña Montmeló se alternará con el circuito belga de Spa-Francorchamps y, por tanto, sólo acogerá la prueba en 2028, 2030 y 2032.

Además, las carreras esprint pasan de ser seis a diez, "debido al éxito continuado y la alta demanda por el formato", según la FIA. Se correrán en Bahrein, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Catar y Abu Dabi.

El calendario es el siguiente: