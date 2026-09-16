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Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

La Fórmula 1 presentó su extenso calendario para 2027

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

La agenda contempla 27 carreras, 10 de las cuales tendrán esprint.

La Fórmula 1 presentó su extenso calendario para 2027
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La Fórmula 1 presentó este miércoles su calendario para el Mundial de 2027, que constará de 24 carreras, comenzando el 12 de marzo en Sakhir, con el Gran Premio de Bahrein, y finalizará en Abu Dabi el 12 de diciembre.

Los dos primeros Grandes Premios, en Bahrein y Arabia Saudí, corresponden a los dos que se suspendieron en 2026 a causa de los conflictos bélicos en la región desde comienzos de año.

Además, también regresan al calendario los Grandes Premios de Portugal y Turquía.

En el calendario de 2027 no estará, sin embargo, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya -rebautizado así en 2026 tras albergar durante 35 años el Gran Premio de España-. Desde la próxima campaña Montmeló se alternará con el circuito belga de Spa-Francorchamps y, por tanto, sólo acogerá la prueba en 2028, 2030 y 2032.

Además, las carreras esprint pasan de ser seis a diez, "debido al éxito continuado y la alta demanda por el formato", según la FIA. Se correrán en Bahrein, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Catar y Abu Dabi.

El calendario es el siguiente:

  • 12-14 de marzo, Baréin, Sakhir.
  • 19-21 de marzo, Arabia Saudí, Yeda.
  • 2-4 de abril, Australia, Melbourne.
  • 9-11 de abril, Japón, Suzuka.
  • 16-18 de abril, China, Shanghái.
  • 30 de abril-2 de mayo, Miami, Miami.
  • 21-23 de mayo, Canadá, Montréal.
  • 4-6 de junio, Mónaco, Mónaco.
  • 18-20 de junio, Portugal, Portimao.
  • 2-4 de julio, Gran Bretaña, Silverstone.
  • 9-11 de julio, Austria, Spielberg.
  • 23-25 de julio, Bélgica, Spa.
  • 30 de julio-1 de agosto, Hungría, Budapest.
  • 3-5 de septiembre, Italia, Monza.
  • 10-12 de septiembre, España, Madrid.
  • 24-26 de septiembre, Azerbaiyán, Bakú.
  • 1-3 de octubre, Turquía, Estambul.
  • 8-10 de octubre, Singapur, Singapur.
  • 22-24 de octubre, Estados Unidos, Austin.
  • 29-31 de octubre, Ciudad de México, Ciudad de México.
  • 5-7 de noviembre, Sao Paulo, Interlagos.
  • 18-20 de noviembre, Las Vegas, Las Vegas.
  • 3-5 de diciembre, Catar, Lusail.
  • 10-12 de diciembre, Abu Dabi, Yas Marina.

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