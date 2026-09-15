Rafael Cavada acuerda su salida: esto dijo el medio

Luego de su abrupta salida de pantalla en Chilevisión por supuestos problemas de salud, el periodista Rafael Cavada dejará de ejercer sus labores en un medio de comunicación.

A través de un comunicado, la radio ADN informó que, junto al profesional, decidieron de mutuo acuerdo poner fin a la relación laboral que los unía desde 2025.

"Con miras a la planificación de la próxima temporada, se tomó esta determinación de mutuo acuerdo entre las partes, respetando los términos del contrato", agregó el citado medio.

A fines de agosto pasado Rafael Cavada fue sacado del aire a 10 minutos de haber iniciado transmisiones. Si bien la versión oficial del canal fue que se encontraba atravesando un problema de salud, diversos trascendidos señalan que el consumo de alcohol influyó en su comportamiento.