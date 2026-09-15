A los 85 años murió el premiado cineasta Patricio Guzmán
El documentalista falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio en París.
"Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías", declaró Guzmán.
El documentalista falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio en París.
"Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías", declaró Guzmán.
El premiado cineasta chileno Patricio Guzmán, reconocido mundialmente por su trabajo documental con obras como "La Batalla de Chile" y "El Botón de Nácar", murió a los 85 años.
Según pudo conocer Cooperativa, el documentalista falleció durante la mañana de este martes a raíz de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de París, Francia.
Fuentes cercanas al cineasta señalaron que llevaba aquejado de una enfermedad desde hace tres años.
Cineasta, guionista, investigador, productor y teórico del cine, fue uno de los cineastas más destacados de la historia de Chile gracias a una premiada carrera que se extendió por más de cinco décadas. "La Batalla de Chile" (1975-1979), "El botón de nácar" (2015), "Nostalgia de la luz" (2010) y "La cordillera de los sueños" (2019) son algunos de sus obras más destacadas.
Además del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023, Guzmán acumuló galardones como el Oso de Plata de la Berlinale, un premio Goya y un Ojo Dorado de Cannes, entre otros.