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Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

A los 85 años murió el premiado cineasta Patricio Guzmán

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El documentalista falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio en París.

A los 85 años murió el premiado cineasta Patricio Guzmán
 Comunicaciones.uc.cl

"Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías", declaró Guzmán.

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El premiado cineasta chileno Patricio Guzmán, reconocido mundialmente por su trabajo documental con obras como "La Batalla de Chile" y "El Botón de Nácar", murió a los 85 años.

Según pudo conocer Cooperativa, el documentalista falleció durante la mañana de este martes a raíz de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de París, Francia.

Fuentes cercanas al cineasta señalaron que llevaba aquejado de una enfermedad desde hace tres años.

Cineasta, guionista, investigador, productor y teórico del cine, fue uno de los cineastas más destacados de la historia de Chile gracias a una premiada carrera que se extendió por más de cinco décadas. "La Batalla de Chile" (1975-1979), "El botón de nácar" (2015), "Nostalgia de la luz" (2010) y "La cordillera de los sueños" (2019) son algunos de sus obras más destacadas.

Además del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023, Guzmán acumuló galardones como el Oso de Plata de la Berlinale, un premio Goya y un Ojo Dorado de Cannes, entre otros.

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