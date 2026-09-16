"Velorio en ausencia" con disparos causó pánico entre vecinos de Quilicura

Disparos con armas automáticas, fuegos artificiales y un automóvil incendiado marcaron la madrugada de este miércoles en la población Parinacota de Quilicura, donde desconocidos realizaron una despedida armada en homenaje a un joven de 20 años asesinado el pasado 12 de septiembre.

El acto callejero eludió en la práctica la normativa de funerales de alto riesgo decretada por la Delegación Presidencial Metropolitana, ya que los desórdenes se ejecutaron en ausencia del cuerpo de la víctima, el cual permanecía aún bajo custodia en el Servicio Médico Legal (SML) a la espera de ser trasladado directamente al cementerio.

La convocatoria, coordinada a través de redes sociales por familiares y allegados, sorteó el objetivo de la legislación que busca suprimir los velatorios prolongados para evitar riesgos a la seguridad pública.

Balas perforaron techumbres y operativo policial culminó sin detenidos

La intensidad de las ráfagas causó daños directos en viviendas colindantes. Residentes denunciaron que múltiples proyectiles balísticos percutados al aire impactaron y traspasaron las techumbres, alojándose al interior de dormitorios e inmuebles mientras se quemaba un vehículo en la calzada.

Registros en video captaron el estruendo de ráfagas sucesivas de armas automáticas durante la madrugada.

Pese a que los incidentes ocurrieron a tan solo 500 metros de la 49ª Comisaría de Quilicura y a que personal de Carabineros llegó al lugar para contener la situación, la intervención concluyó sin detenidos entre los participantes del evento.

Homicidio previo y la formalización del imputado

Los disturbios guardan relación directa con el homicidio registrado el 12 de septiembre en la misma población Parinacota. En ese lugar, la víctima de 20 años se encontraba en la vía pública junto a dos personas cuando fue abordada por un sujeto que abrió fuego desde un vehículo.

El autor de los disparos, un joven de 19 años, fue detenido y formalizado ante la justicia, que determinó su prisión preventiva.

Sobre la dinámica del crimen y la violencia del ataque, el fiscal Eduardo Pontigo detalló que "el imputado llega en un vehículo y procede a efectuar disparos a una de las víctimas, la cual cae al suelo".

"Posteriormente el imputado se baja de su vehículo y procede a rematarlo en definitiva en el suelo, dándole más de seis impactos balísticos a la víctima, la cual en definitiva fallece en el lugar", relató el persecutor.

El caso abrió cuestionamientos sobre la efectividad práctica de la normativa promulgada en 2024 para neutralizar los denominados narcofunerales.