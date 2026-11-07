Lando Norris firmó la "pole position" en el lluvioso Gran Premio de Sao Paulo

El británico Lando Norris (McLaren) logró este sábado la "pole position" del Gran Premio de Sao Paulo tras dominar la clasificación en el circuito de Interlagos, correspondiente a la vigésima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

En una sesión marcada por la intensa lluvia que forzó la detención de la Q1 durante casi hora y media, el inglés cronometró un tiempo de 1:27.470 para superar por 204 milésimas a George Russell (Mercedes), quien debido a una sanción de cinco lugares cederá la segunda plaza al flamante campeón mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

En esa misma tónica, la sanción a Charles Leclerc (Ferrari) permitió al neozelandés Liam Lawson (RB) quedar tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el alemán Nico Hülkenberg (Audi).

El doble campeón mundial asturiano lo hará desde la cuarta, al lado de Russell; y por detrás de la que ocuparán el francés Isack Hadjar (Red Bull) -quinto en parrilla- y el inglés Oliver Bearman (Haas).

La carrera principal del Gran Premio de Sao Paulo se disputará este domingo 8 de noviembre en el Autódromo "José Carlos Pace", donde el piloto de McLaren buscará sumar su cuarta victoria del año en el tramo final del certamen.