Intensa lluvia obligó a detener la clasificación del GP de Sao Paulo de Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Sao Paulo de Fórmula 1 quedó interrumpida este sábado debido a una intensa lluvia que afectó al circuito de Interlagos, en Brasil, y obligó a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja apenas dos minutos después del inicio de la sesión.

Los pilotos comenzaron la primera ronda de clasificación (Q1) utilizando neumáticos intermedios y de lluvia extrema, pero las peligrosas condiciones de la pista llevaron a las autoridades a suspender la actividad para resguardar la seguridad de los competidores.

La organización quedó a la espera de una mejoría de las condiciones meteorológicas para evaluar la reanudación de la jornada, correspondiente a la clasificación de la vigésima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La interrupción se produjo en el marco del Gran Premio de Sao Paulo, que este mismo sábado confirmó su permanencia en el calendario de la Fórmula 1 hasta 2035. La carrera principal está programada para el domingo 8 de noviembre.