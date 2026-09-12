Lando Norris logró la "pole" para el GP de España en el nuevo circuito Madring

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón de la Fórmula 1, saldrá primero en el Gran Premio de España este domingo, en el nuevo circuito de Madring ubicado en el sector de Valdebebas, Madrid.

Norris, logró su decimonovena "pole" en la F1 y la tercera del año con un tiempo en la Q3 de un minuto, 31 segundos y 824 milésimas, sólo once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), puntero del Mundial de pilotos que saldrá segundo.

Max Verstappen (Red Bull) arrancará tercero, seguido por los Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Más atrás partirán George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren).

En cuanto a los sudamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró su mejor crono con neumático blando y largará desde la novena plaza de la parrilla. El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) arrancará duodécimo y el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) lo hará desde el puesto 19.

Con la grilla lista, el Gran Premio de España se disputará este domingo 13 de septiembre a partir de las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).