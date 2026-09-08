Bianchi: "Chile no tiene ninguna capacidad de control del Estrecho de Magallanes"

El senador Karim Bianchi (ind) abordó en Cooperativa la reunión de la Comisión de Seguridad Pública realizada en San Bernardo y la polémica con Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes, donde aseguró que no hay capacidad de control del Estado.

"Chile no tiene ni una capacidad de control del Estrecho de Magallanes, sino que la tiene en el norte, tiene su zanja y tiene todo desplegado con incluso ayuda militar. En el sur no tiene nada", aseguró el parlamentario.

El representante de la Región de Magallanes sostuvo que la zona "tiene muy poca policía marítima; tiene un par de lanchas que funcionan en horario casi de oficina (...) Es una zona que no tiene un control hoy día suficiente. No tenemos escáner, no tenemos la aduana con posibilidad. Sacamos adelante un proyecto que tiene que ver con el control biométrico, que eso se trasladaría hacia todos los puertos y aeropuertos, eso ayudaría".

Bianchi aseveró que el Estrecho se volvió una "ruta contraintuitiva" y el crimen organizado, al estar el Estado concentrado en la zona norte, se ha ido moviendo al sur "donde no hay control, donde hay más posibilidades de poder circular. El Estrecho nace como una posibilidad dada la sequía del Canal de Panamá y también por el control que se ejerce en la zona norte".

En ese sentido, planteó que "para mí soberanía no es un ejercicio militar, ni es sobrevolar con un helicóptero, ni es que el Presidente esté parado arriba de un barco con una bandera o un mapa. Para mí la soberanía se ejerce, por ejemplo, teniendo un puerto fuerte que nos permita competir contra Argentina (Ushuaia), porque nuestra relación chileno-argentina no es la que se ve acá en el centro del país ni la que ven los políticos en el Parlamento".

"También es hacer soberanía, colocar allí al Estado, colocar puertos, colocar médicos. Que la presencia de la soberanía no es que Kast esté fallando; ha fallado Kast, ha fallado Boric, Bachelet, Piñera", aseveró.

Igualmente, apuntó que el Presidente José Antonio Kast ha llevado mal la polémica, porque "la soberanía no tiene que ver con la amistad que uno tenga con otro presidente o las ideologías. La soberanía no tiene ideología. Entonces uno hubiese esperado un tono, no digo más fuerte, sino que más firme. Porque la amistad se puede mantener con la firmeza. (El Canciller) Pérez Mackenna no ha liderado esa discusión".

"No espero que Milei firme un decreto, tampoco que los argentinos digan que el Estrecho de Magallanes es chileno, sino que eso se tiene que notar por sí solo. Porque la soberanía se ejerce por nosotros mismos. Entonces yo espero más de Chile que de Argentina", enfatizó.

Comisión de Seguridad en San Bernardo

Por otro lado, abordó la reunión de la Comisión de Seguridad del Senado que realizó junto al alcalde Christpher White en San Bernardo, luego de descubrirse un plan para asesinarlo este próximo 17 de septiembre, que resultó con un detenido.

Respecto a ello, el senador planteó que "lo que pasó con el alcalde es un punto de inflexión. Yo siempre fui majadero en que no se piense de parte de la ciudadanía que nosotros nos estamos moviendo porque nos tocan a uno de nosotros -un político, un alcalde, un parlamentario, un fiscal-, sino porque eso es como el punto culmine de lo que puede ser el dominio de un territorio de parte del crimen organizado".

En ese sentido, señaló que tras la reunión se sintió "esperanzado" y valoró la participación de las diversas autoridades, aunque señaló que "faltó el Poder Judicial": "Fue una jornada como redonda en materia de seguridad en el cual estamos viendo la tipificación de ciertos delitos o mejorar algunas cosas. Sale harto en cuanto a que podemos ponernos de acuerdo en ciertas medidas y que es bueno que estemos todos".

Por otro lado, precisó que pidió al fiscal nacional, Ángel Valencia, un catálogo de delitos que "no merecen que cumplan" una medida cautelar: "Como en un momento aplicamos este criterio en la 18.216 para los delitos que tenían de carácter sexual; aplicarlos también a todo este catálogo de delitos que tienen que ver con crimen organizado".

"El Presidente Kast debe instruirle a Quiroz que debemos tener mayor presupuesto"

La reunión de ayer también dejó una discusión respecto al presupuesto destinado a seguridad, donde el fiscal Valencia aseveró que se necesita mayores recursos.

Bianchi respaldó la idea y aseguró que "quien hable hoy día de generar un nuevo estado constitucional o en que hagamos un cambio de artículo en la Constitución, es que no le interesa el problema. Porque el problema no es constitucional, está en la calle. Y el problema en la calle lo sacamos con recursos".

"El gran acuerdo que tiene que haber es que nosotros en noviembre hagamos una bajada en la Ley de Presupuesto. Según el ministro, esto es 70% gestión y 30% ley. Yo creo que andamos por ahí. Pero si es el mayor porcentaje gestión, entonces lo que yo espero del Ministro Arrau no es que siempre diga lo mismo, que él está conversando con (Jorge) Quiroz para que baje los recursos, sino que tiene que ser el propio Presidente Kast, el que le vendió al país la imagen de que este era el gobierno de la seguridad, el que le instruya directamente a Quiroz que tenemos que tener un presupuesto acorde a las circunstancias: para cárceles, para las policías, para todo lo que tengamos que tener", enfatizó.