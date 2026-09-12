Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 23 de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones.
Previo al inicio de las Fiestas Patrias, la Liga de Primera continuará su desarrollo este fin de semana con la fecha 23, jornada en la que Colo Colo buscará ampliar su diferencia en la cima recibiendo a Deportes Concepción, mientras Universidad Católica y Universidad de Chile disputan con todo el segundo puesto.
- Sigue los partidos en vivo y online:
Sábado 12 de septiembre
Domingo 13 de septiembre
Lunes 14 de septiembre
Viernes 2 de octubre