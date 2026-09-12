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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 23 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones.

Previo al inicio de las Fiestas Patrias, la Liga de Primera continuará su desarrollo este fin de semana con la fecha 23, jornada en la que Colo Colo buscará ampliar su diferencia en la cima recibiendo a Deportes Concepción, mientras Universidad Católica y Universidad de Chile disputan con todo el segundo puesto.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Sábado 12 de septiembre

  • Ñublense vs. Everton. 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".
  • Cobresal vs. Coquimbo Unido. 15:00 horas. Estadio El Cobre.
  • Palestino vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 13 de septiembre

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio La Portada.
  • Colo Colo vs. Deportes Concepción. 17:30 horas. Estadio Monumental.
  • Audax Italiano vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Lunes 14 de septiembre

  • Unión La Calera vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Viernes 2 de octubre

  • Universidad de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas Estadio "Ester Roa".

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