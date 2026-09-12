Los resultados de la fecha 23 de la Liga de Primera

- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones.

Previo al inicio de las Fiestas Patrias, la Liga de Primera continuará su desarrollo este fin de semana con la fecha 23, jornada en la que Colo Colo buscará ampliar su diferencia en la cima recibiendo a Deportes Concepción, mientras Universidad Católica y Universidad de Chile disputan con todo el segundo puesto.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Sábado 12 de septiembre

Ñublense vs. Everton. 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

12:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún". Cobresal vs. Coquimbo Unido. 15:00 horas. Estadio El Cobre.

15:00 horas. Estadio El Cobre. Palestino vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 13 de septiembre

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio La Portada.

15:00 horas. Estadio La Portada. Colo Colo vs. Deportes Concepción . 17:30 horas. Estadio Monumental.

. 17:30 horas. Estadio Monumental. Audax Italiano vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Lunes 14 de septiembre

Unión La Calera vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Viernes 2 de octubre