Max Verstappen enfrentará a cien pilotos en una inédita carrera de karts

Max Verstappen volverá a competir sobre un auto de karting para afrontar un particular desafío frente a 100 rivales el próximo 16 de septiembre en Silverstone.

El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 será protagonista de "Max vs. 100", una carrera en la que partirá desde la última posición y deberá superar uno a uno a sus adversarios en un circuito diseñado especialmente para la ocasión.

La competencia será a puerta cerrada y reunirá a deportistas, creadores de contenido, personalidades y aficionados provenientes de distintos países.

Entre los participantes aparecen el ultramaratonista Arda Saatçi, el especialista en lanzamientos de básquetbol Chris "Lethal Shooter" Matthews, el ciclista de montaña freestyle Matt Jones y los streamers TheGrefg, Caedrel y TheDonato.

Para Verstappen será además un regreso a sus orígenes en el automovilismo. El neerlandés se subió por primera vez a un kart a los cuatro años y desde los siete comenzó a disputar campeonatos.

"En los karts se aprenden todos los fundamentos: Las salidas, la defensa y los adelantamientos. Pasé una etapa muy larga de mi vida compitiendo en karts, así que siempre es lindo volver. Se trata de entender el agarre, y después de tantos años uno se acostumbra de nuevo de forma bastante natural", señaló.

El circuito fue diseñado por el piloto francés y director de carrera David Terrien, quien destacó la magnitud del desafío: "Nunca se había creado un circuito para 100 pilotos a la vez, nunca se había visto algo así. Por eso es tan emocionante".

La transmisión incorporará gráficos inspirados en videojuegos, imágenes captadas con drones y datos en vivo, además de permitir que Verstappen pueda comunicarse con sus rivales durante la carrera.

"Max vs 100" será transmitido en vivo a nivel global por Disney+ el 16 de septiembre de 2026. En Estados Unidos también estará disponible para suscriptores de ESPN Unlimited y posteriormente tendrá una emisión diferida por ESPN2.