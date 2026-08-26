En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos (AGPD) y extitular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, analizó la eventual postergación de la Ley de Protección de Datos Personales, fijada inicialmente para el 1 de diciembre de 2026.

El abogado y académico de la Universidad Central sostuvo que aunque el Ejecutivo analiza aplazar la entrada en vigencia por un año ante la falta de instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales y el retraso del Estado en su preparación, una prórroga no debería superar los seis meses.

"Si se debe realizar alguna postergación tiene que ser acotada, tiene que ser máximo seis meses y solo para poder instalar de una vez la agencia y que se tomen las medidas preparatorias en el país", enfatizó.

El especialista remarcó la trascendencia de la normativa al calificar la protección de datos personales como "un derecho constitucional que está en el ámbito de los derechos civiles y políticos, porque protege nuestras libertades; que no se nos controle a través de nuestra información personal".

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