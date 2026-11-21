El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más rápido en clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, pero una sanción de cinco posiciones dejó el primer puesto de salida en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien terminó segundo de la sesión.

El campeón del Mundial de pilotos 2026 sufrió un castigo por montar su sexto motor de la temporada. Así, la tabla corrió para dejar a Verstappen (+0.258s) al frente, acompañado de George Russell (Mercedes) en la primera fila.

Más atrás aparecieron Lando Norris (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull). Antonelli arrancará sexto, desplazando a Arvid Lindblad (RB).

Además de Antonelli, otros cuatro pilotos fueron castigados. Oscar Piastri (McLaren) había obtenido la séptima plaza, pero perdió 10 posiciones por un cambio de motor.

Aquello favoreció, entre varios, al argentino Franco Colapinto (Alpine) fue una de las revelaciones de la clasificación con el décimo puesto y que finalmente arrancará noveno, por detrás de su compañero Pierre Gasly.

Los otros castigados fueron Carlos Sainz (Williams), relegado al lugar 20, también por reemplazo de motor; Oliver Bearman (Haas), ahora último de la grilla por renovar su unidad de potencia y Lance Stroll (Cadillac), quien cambió el sistema de batería de su monoplaza y cayó al penúltimo puesto.

La carrera está programada para este domingo 22 de noviembre a las 01:00 horas de Chile (04:00 GMT).

- Así quedó la lista de salida en Las Vegas tras las sanciones: