Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Norris ganó el GP de Sao Paulo y Mercedes conquistó el título de constructores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El piloto británico de McLaren consiguió su tercera victoria de la temporada en una carrera marcada por la lluvia, mientras que la escudería alemana aseguró su novena corona gracias a los resultados de George Russell y Kimi Antonelli.

Norris ganó el GP de Sao Paulo y Mercedes conquistó el título de constructores
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Lando Norris, piloto británico de McLaren, se quedó con la victoria en el Gran Premio de Sao Paulo, disputado este domingo en el circuito de Interlagos, mientras que Mercedes aseguró matemáticamente el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1.

El británico, que había conseguido la pole position en la clasificación del sábado, debió sobreponerse a las cambiantes condiciones meteorológicas, con lluvia al inicio y en la parte final de la competencia. Norris completó las 71 vueltas y consiguió su tercer triunfo de la temporada, superando por 14,602 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada, luego de remontar desde el puesto 21 de la parrilla hasta terminar segundo. Su compañero Isack Hadjar completó el podio, mientras que George Russell y Kimi Antonelli finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

Precisamente, esos resultados permitieron que Mercedes conquistara su noveno Campeonato Mundial de Constructores, el primero desde 2021, coronando una temporada en la que Antonelli también consiguió el título de pilotos. La escudería alemana logró asegurar la corona pese a las dificultades que enfrentaron sus conductores durante la carrera brasileña.

Por su parte, Oscar Piastri (McLaren) terminó sexto, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls), Lewis Hamilton (Ferrari) y Nico Hülkenberg (Audi), quienes completaron las diez primeras posiciones. Más atrás finalizaron Fernando Alonso (12°), Franco Colapinto (13°), Sergio Pérez (18°) y Carlos Sainz (19°).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada