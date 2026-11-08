Norris ganó el GP de Sao Paulo y Mercedes conquistó el título de constructores

Lando Norris, piloto británico de McLaren, se quedó con la victoria en el Gran Premio de Sao Paulo, disputado este domingo en el circuito de Interlagos, mientras que Mercedes aseguró matemáticamente el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1.

El británico, que había conseguido la pole position en la clasificación del sábado, debió sobreponerse a las cambiantes condiciones meteorológicas, con lluvia al inicio y en la parte final de la competencia. Norris completó las 71 vueltas y consiguió su tercer triunfo de la temporada, superando por 14,602 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada, luego de remontar desde el puesto 21 de la parrilla hasta terminar segundo. Su compañero Isack Hadjar completó el podio, mientras que George Russell y Kimi Antonelli finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

Precisamente, esos resultados permitieron que Mercedes conquistara su noveno Campeonato Mundial de Constructores, el primero desde 2021, coronando una temporada en la que Antonelli también consiguió el título de pilotos. La escudería alemana logró asegurar la corona pese a las dificultades que enfrentaron sus conductores durante la carrera brasileña.

Por su parte, Oscar Piastri (McLaren) terminó sexto, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls), Lewis Hamilton (Ferrari) y Nico Hülkenberg (Audi), quienes completaron las diez primeras posiciones. Más atrás finalizaron Fernando Alonso (12°), Franco Colapinto (13°), Sergio Pérez (18°) y Carlos Sainz (19°).