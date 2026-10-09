Russell dominó el único libre de Singapur antes de largar desde el fondo por sanción

El piloto británico de Mercedes, George Russell, marcó el mejor tiempo en el único entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, decimoséptima fecha de la temporada y última de las seis con formato sprint.

Russell completó su mejor vuelta al circuito urbano de Marina Bay en 1'32"274, registro con el que superó por 198 milésimas a Charles Leclerc y por 273 a Lando Norris.

El británico, segundo en el Mundial, recibió una sanción por el reemplazo de numerosos componentes de la unidad de potencia de su monoplaza y largará desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo.

El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, terminó séptimo a más de un segundo del mejor registro, mientras que Max Verstappen ocupó la sexta posición en la sesión previa a disputar su Gran Premio número 250 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso terminó decimocuarto y Carlos Sainz fue decimoquinto, mientras que Franco Colapinto quedó en el puesto 19 y Sergio Pérez cerró la tabla con el vigésimo primer tiempo.

La principal incidencia del entrenamiento se produjo cuando Nico Hülkenberg quedó detenido con su Audi en la recta de meta, situación que provocó brevemente la activación del coche de seguridad virtual.