Los alcaldes de Estación Central, Lo Prado y Maipú valoraron este lunes que el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano, encabezado por Claudio Orrego, asuma el financiamiento del tercer y último tramo de la ciclovía Nueva Alameda, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) retirara los recursos comprometidos para su construcción.

Los jefes comunales criticaron la decisión inicial del Ejecutivo y destacaron la importancia de concretar una obra que permitirá mejorar la conectividad y seguridad vial en el sector poniente de Santiago.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (independiente), recordó que "lo lamentamos en su momento cuando supimos que esto era un proyecto que no se iba a realizar y consideramos que era algo muy injusto", especialmente porque se trataba de una iniciativa destinada a conectar y hermosear ese sector de la capital.

En tanto, el jefe comunal de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), advirtió que "las obras que se abandonan significan externalidades negativas. Nos sentimos muy discriminados a propósito de lo que nos dijo el Ejecutivo en ese minuto, de que no había plata".

Por su parte, su homólogo de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), afirmó que la extensión de la ciclovía "repara una deuda de injusticia y una decisión que costaba mucho poder entender".

"Que las inversiones públicas se interrumpan justo cuando van a beneficiar a la gente que menos ha tenido beneficios por parte del Estado era algo realmente inentendible", agregó el alcalde.

Respaldo experto

La iniciativa también fue respaldada por Genaro Cuadros, arquitecto, urbanista y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), quien comentó que, "una vez en marcha, detener un proyecto tiene implicancias desde el punto de vista operativo que después hacen muy difícil y más caro retomar".

Además, el especialista sostuvo que el flujo de ciclistas "puede aumentar efectivamente por la buena infraestructura y la buena calidad de la misma y, desde ese punto de vista, aportar a una mejor vía estructurante como lo es la Alameda y Nueva Providencia para toda la ciudad de Santiago".

El proyecto contempla una inversión superior a los 7.200 millones de pesos para construir los 3,8 kilómetros restantes, entre calle Exposición y el eje Pajaritos, atravesando las tres comunas.

El gobernador Orrego (independiente) defendió la decisión de financiar las obras y sostuvo que están "asumiendo un compromiso que incumplió" el Minvu, agregando que "la señal que hay que darle a la ciudad entera —y especialmente al sector poniente — es que ellos valen lo mismo que cualquier otro ciudadano de Santiago".

El proyecto completo considera un corredor ciclista de ocho kilómetros, de los cuales 4,2 ya fueron construidos e inaugurados.

El tramo pendiente incorporará tres nuevos cruces semaforizados, mejoramiento de aceras y pavimentos, arbolado, biciestacionamientos, puntos de reparación y contadores automáticos para monitorear el flujo de ciclistas.

La iniciativa deberá ser aprobada por el Consejo Regional (CORE) Metropolitano en una votación prevista para diciembre.

De obtener luz verde, se espera que las obras comiencen hacia fines del primer semestre de 2027 y concluyan a principios de 2028.