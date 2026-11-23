La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó este lunes por la tarde a dependencias del Congreso Nacional para recopilar antecedentes en el marco de la investigación del denominado caso Firmas.

El escándalo indaga el presunto uso no autorizado de firmas para retirar los permisos constitucionales de viaje de los senadores opositores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (Partido Socialista) durante la tramitación del Presupuesto 2027, lo que habría incidido en el cálculo de los quórum de votación mientras ambos viajaban con el Presidente José Antonio Kast en Asia.

Por encargo del fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, los detectives fueron recibidos por el contralor interno del Senado, Reynaldo Núñez, en una diligencia previamente coordinada con Luis Rojas, secretario general de la Corporación.

El caso ha generado tensiones en la oposición, luego de que el senador Juan Luis Castro (PS), jefe del comité del Socialismo Democrático en el Senado, entregara versiones contrapuestas sobre quién sugirió el retiro de los permisos: mientras el fin de semana apuntó a la también senadora y timonel de la colectividad, Paulina Vodanovic, esta mañana aseguró asumir la responsabilidad.

En medio de la controversia, el diputado Raúl Soto, presidente del PPD, reconoció que existe "una crisis que está radicada en el Senado de la República; un quiebre de confianza, decisiones que han sido equivocadas", aunque llamó a dejar que el Ministerio Público realice su trabajo.

Por su parte, Vodanovic evitó profundizar en las diferencias y señaló: "Me voy a quedar con las últimas declaraciones del senador Castro de hoy en la mañana, porque esto ya tiene una vertiente que es sede de investigación. Vamos a hacer todos los esfuerzos por recuperar el trabajo en conjunto de toda la oposición".

Ante la controversia, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (Renovación Nacional), anunció un conjunto de medidas para evitar que se repitan situaciones similares, entre ellas la implementación de un sistema virtual de firma electrónica avanzada que permita validar cada documento directamente por el parlamentario solicitante.

"Se acabaron los permisos constitucionales de menos de 30 días", enfatizó la líder del Senado, que también informó que se votará una modificación al reglamento para aumentar las sanciones de la Comisión de Ética y que todos los antecedentes serán derivados a dicha instancia.

Gobierno acusa "falta a la convivencia democrática gravísima"

Desde La Moneda, en tanto, el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó los hechos como "una falta a la convivencia democrática gravísima", por lo que pidió que "la Justicia investigue a fondo".

"El llamado caso Firmas demuestra cómo algunos están dispuestos incluso a saltarse la ley con tal de trabar la labor del Gobierno. Se trataron de alterar los quórum constitucionales votando la Ley de Presupuesto", sostuvo el portavoz del Ejecutivo.