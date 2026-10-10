Verstappen cerró su positiva jornada con la "pole position" del GP de Singapur

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, tras dominar las acciones sabatinas en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen, que a primera hora ganó la carrera sprint, logró su quincuagésima "pole" histórica, siendo la segunda del año y además de forma consecutiva: Completó la Q3 en un minuto, 31 segundos y 373 milésimas.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) saldrá a su lado desde la primera fila, luego de quedar 54 milésimas por debajo en la qualy.

El otro Ferrari, del inglés Lewis Hamilton, arrancará tercero, desde una segunda hilera que completa el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

George Russell -retirado en el sprint- acabó sexto de la clasificatoria, un puesto por detrás de su compatriota Lando Norris (McLaren). Sin embargo, Russell saldrá desde el fondo de la parrilla al haber sido penalizado por cambiar numerosos componentes de la unidad de potencia de su Mercedes.

Así, el sexto puesto de salida lo ocupará el australiano Oscar Piastri. El francés Pierre Gasly (Alpine) arranca séptimo, al lado del neozelandés Liam Lawson (RB), desde la cuarta hilera. Más atrás arrancarán el sueco-británico Arvid Lindblad (RB) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi), que saldrá décimo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá decimoquinto en la carrera nocturna de este domingo a las 09:00 horas de Chile (12:00 GMT).