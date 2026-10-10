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Max Verstappen se llevó el triunfo en el sprint del GP de Singapur

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El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 tuvo su primera competencia oficial con la prueba al sprint desarrollada este sábado, con el neerlandés Max Verstappen al frente luego de ratificar su "pole position". El histórico piloto de Red Bull superó a los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la antesala de la qualy.

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