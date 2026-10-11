Verstappen rompió la "maldición" y conquistó su primer GP de Singapur

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó un fin de semana redondo en la Fórmula 1 tras alzarse por primera vez con la victoria del Gran Premio de Singapur, en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen, de 29 años, ganó la prueba sprint, arrancó desde la "pole position" y elevó a 73 su marca histórica de victorias en la F1, siendo la segunda de la temporada y además de forma consecutiva.

El tetracampeón mundial dejó atrás los segundos lugares de 2018, 2024 y 2025 con un tiempo de 1:42:00.785, a 7.335 segundos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato con el tercer puesto, a 24.573 segundos.

Los McLaren del inglés Lando Norris y el australiano Oscar Piastri cruzaron la meta en cuarto y en quinto lugar, seguidos por el Ferrari de Lewis Hamilton.

Además puntuaron el neozelandés Liam Lawson (RB), el alemán Nico Hülkenberg (Audi), el inglés George Russell (Mercedes) y el francés Isaac Hadjar (Red Bull), luego de arrancar desde el fondo de la grilla.

Los sudamericanos no tuvieron una jornada positiva, pues tanto Gabriel Bortoleto (Audi) como Franco Colapinto (Alpine) tuvieron que abandonar la carrera.

Antonelli ahora lidera el Mundial de Pilotos con 340 puntos, 102 más que su compañero Russell.

La Fórmula 1 tendrá una semana de descanso, para volver con el Gran Premio de Estados Unidos el domingo 25 de octubre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) en el Circuito de las Américas de Texas.