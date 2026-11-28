Carabineros detuvo este sábado a un hombre de 21 años, de nacionalidad venezolana, acusado de participar en un intento de robo en el sector de La Legua Emergencia, en San Joaquín.

El procedimiento se inició tras una alerta por un atraco en desarrollo en un inmueble de calle Karl Brunner.

Al llegar, los funcionarios sorprendieron a tres sujetos en el interior, quienes intentaron escapar por los techos de las viviendas aledañas.

Durante la huida, uno de ellos apuntó con un arma de fuego a los policías, lo que motivó a un funcionario a utilizar su arma de servicio.

"Al llegar al lugar, el personal se percata de la presencia de tres sujetos, quienes, al advertir su presencia, huyen. (Los funcionarios) logran dar alcance a uno de ellos, que portaba un arma en sus manos, procediendo a su detención", detalló el capitán Michael Jara, de la 50.ª Comisaría de San Joaquín.

En el procedimiento se incautó un cargador con 15 cartuchos y se halló una pistola con su número de serie borrado en una ventana del segundo piso.

El capitán agregó que personal especializado del OS9 realiza diligencias para dar con los otros dos involucrados.

Según antecedentes policiales, el sujeto detenido mantendría una situación migratoria irregular. Además, el inmueble habría sido allanado la tarde anterior por personal del GOPE, por instrucción del Ministerio Público.

El imputado pasará a control de detención, mientras equipos del OS9 y Labocar continúan las diligencias investigativas.