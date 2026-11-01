[VIDEO] Accidente de Valtteri Bottas provocó bandera roja en el GP de México

El Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula 1, que se disputa este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, fue interrumpido con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

A Bottas se le rompió la suspensión delantera izquierda de su monoplaza a la entrada de la primera curva en la vuelta 45 de las 71 previstas en la carrera, y chocó contra una de las barreras.

Pudo salir ileso, pero tuvo que entrar el vehículo de seguridad y se decretó la interrupción de la prueba.

En el momento de la interrupción, lideraba la prueba el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); que es tercero y, salvo auténtica desgracia, se proclamará matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo en México, a falta de cuatro carreras.