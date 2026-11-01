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Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

[VIDEO] Accidente de Valtteri Bottas provocó bandera roja en el GP de México

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El piloto finlandés salió ileso tras un problema de su monoplaza.

[VIDEO] Accidente de Valtteri Bottas provocó bandera roja en el GP de México
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El Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula 1, que se disputa este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, fue interrumpido con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

A Bottas se le rompió la suspensión delantera izquierda de su monoplaza a la entrada de la primera curva en la vuelta 45 de las 71 previstas en la carrera, y chocó contra una de las barreras.

Pudo salir ileso, pero tuvo que entrar el vehículo de seguridad y se decretó la interrupción de la prueba.

En el momento de la interrupción, lideraba la prueba el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); que es tercero y, salvo auténtica desgracia, se proclamará matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo en México, a falta de cuatro carreras.

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