[VIDEO] Lewis Hamilton mostró su magia con el balón en los pies

En la antesala de una nueva edición del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton se contagió de la atmósfera futbolera de São Paulo y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Aprovechando una pausa en sus actividades oficiales en el histórico circuito de Interlagos, el heptacampeón del mundo dejó por unos instantes la concentración de los monoplazas y sorprendió a todos en el paddock dominando un balón de fútbol con notable técnica.

El registro de la escudería Ferrari causó sensación entre los fanáticos tuercas, se aprecia a la estrella de la categoría reina sacando a relucir una serie de "lujitos" rindiendo un espontáneo homenaje al clásico "jogo bonito" brasileño.

Cabe recordar que Hamilton mantiene un estrecho lazo afectivo con el país sudamericano, donde fue declarado ciudadano ilustre en 2022 y donde siempre ha profesado su profunda admiración por Ayrton Senna.