El senador Rojo Edwards (independiente, del comité de Renovación Nacional) lanzó una dura crítica a la conducción política del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en medio de las tensiones oficialistas por la polémica de las rebajas de condenas y la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El parlamentario apuntó directamente al equipo de asesores del Segundo Piso y planteó la necesidad de reformularlo, incluso acusando eventuales filtraciones de información desde ese grupo.

"Hay muchos de nosotros que tenemos dudas de que ellos estén filtrando información para afectar a personas del propio gobierno cuando no les gustan", sostuvo.

Edwards fue más allá y cuestionó el rumbo político de la Administración, con una particular advertencia sobre sus posibilidades electorales: "Si seguimos en este tranco de decisiones, en particular el Segundo Piso, ni aunque llevemos como candidato a Bernardo O’Higgins ganaríamos las próximas elecciones presidenciales".

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