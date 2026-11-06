Kast vuelve a una Moneda convulsionada por la crisis

El Presidente José Antonio Kast regresó a Chile tras su gira por Europa y retomará este viernes sus actividades en La Moneda, en medio de la profunda crisis política generada por la polémica de las rebajas de condenas y las críticas desde el propio oficialismo a la conducción política del Gobierno.

Parlamentarios de Chile Vamos y otros sectores han planteado la necesidad de realizar ajustes ministeriales e incluso reformular el equipo de asesores del Segundo Piso, encabezado por el republicano Alejandro Irarrázaval.

El senador Rojo Edwards (independiente, pero integrante del comité de Renovación Nacional) cuestionó el funcionamiento de este grupo y sostuvo que "muchos de nosotros tenemos dudas de que ellos estén filtrando información para afectar a personas del propio Gobierno cuando no les gustan".

"Lo que creo que debemos hacer -más allá de que, por cierto, es una prerrogativa del Presidente- puede ser reformular y rediseñar el Segundo Piso (..) Si seguimos en este tranco de decisiones, en particular el Segundo Piso, ni aunque llevemos como candidato a Bernardo O'Higgins ganaríamos las próximas elecciones presidenciales", advirtió.

Sin embargo, Kast volvió a descartar el jueves un cambio de gabinete y defendió su atribución para designar a sus colaboradores.

"Lo descarté ayer (el miércoles), lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia. A los ministros los convoca el Presidente; no las diferentes colectividades políticas", adujo el Mandatario desde Madrid, aunque confirmó que se reunirá con los partidos oficialistas.

Fuentes de La Moneda sostienen que no habrá modificaciones inmediatas, aunque no descartan evaluar ajustes más adelante, de cara al segundo año de Administración.

La principal defensa del Ejecutivo frente a las críticas apunta a las leyes aprobadas durante sus primeros ocho meses de gestión.

Kast liderará a la 13:30 horas una reunión del comité político para abordar las tensiones con los partidos que respaldan al Gobierno y reordenar la agenda, marcada también por las dificultades en la tramitación del Presupuesto 2027, especialmente en educación y ciencia.

El escenario se produce a pocos días de una nueva gira presidencial por Asia, que contempla visitas a China, Japón y Vietnam.