Presupuesto 2027 pasó a la Cámara con Educación y Ciencia rechazados

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, tras concluir cerca de la 01:30 de este viernes la votación de sus 33 partidas y del articulado.

La instancia aprobó la mayor parte de los recursos propuestos por el Ejecutivo, pero rechazó las partidas de los ministerios de Educación y Ciencia, además de asignaciones de distintos servicios y programas, que deberán discutirse nuevamente en las siguientes etapas de la tramitación.

Según informó el Senado, entre los acuerdos destacan el financiamiento para los gobiernos regionales y una suplementación de recursos para garantizar la continuidad de las prestaciones de la Ley Ricarte Soto, cuyo financiamiento había generado cuestionamientos de parlamentarios por los recortes propuestos.

El proyecto será revisado la próxima semana por la Sala de la Cámara y posteriormente por el Senado, con el 30 de noviembre como plazo máximo para concluir su tramitación.

Educación concentra los cuestionamientos

Uno de los principales reveses para el Ejecutivo fue el rechazo del presupuesto de Educación, que contempla 17,3 billones de pesos para el próximo año.

La partida fue desestimada por 11 votos en contra, dos a favor y 11 abstenciones, estas últimas mayoritariamente de parlamentarios oficialistas.

Los cuestionamientos apuntaron a los recortes en aportes a la educación superior, becas y el programa de Becas de Acceso TIC, asociado a la entrega de computadores a estudiantes vulnerables.

También hubo reparos a los recursos para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la educación parvularia, la Junji y los programas de alimentación y salud escolar de Junaeb.

Aunque se aprobaron los fondos del Ministerio del Interior, la comisión rechazó los recursos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Lo mismo ocurrió con el capítulo de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural.

Gobierno buscará reponer fondos en Educación y Salud

Tras la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el avance del proyecto y defendió las prioridades del Ejecutivo, que al inicio de la discusión se había declarado dispuesto a perfeccionar la propuesta, manteniendo la restricción fiscal.

"Este es un presupuesto de ajuste moderado, crecimiento moderado al gasto, que se atreve a poner ciertos énfasis", afirmó el secretario de Estado, según recogió La Tercera. En esa línea, destacó los recursos para seguridad, niñez, reactivación económica, empleo y obras públicas.

Respecto de los rechazos, anunció que "vamos a reponer ciertas partidas, desde luego, especialmente en Educación y en Salud", aunque dejó abierta la posibilidad de no insistir en otras asignaciones.

"Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero es un proceso que va avanzando bien", agregó.

Recursos sociales y cierre de Prodemu marcan el debate

La comisión aprobó por mayoría el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, pero rechazó la asignación para Adultos con Discapacidad en Residencias, como señal de oposición a la eliminación de la referencia expresa al financiamiento de Coanil.

Según explicó el Senado, aunque la propuesta mantiene recursos generales para estas residencias, el cambio generó inquietud por la continuidad del apoyo específico a la corporación y de la atención a personas que requieren cuidados permanentes.

En el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, los fondos fueron respaldados tras un debate sobre el cierre de la fundación Prodemu, una medida frente a la cual exautoridades y parlamentarias han buscado alternativas para mantener la institución.

"El cierre de Prodemu es gravísimo. Es una institución que está representada en los lugares más alejados del país", sostuvo la senadora Beatriz Sánchez, quien destacó su trabajo de capacitación y liderazgo de mujeres en sectores rurales.

Tesoro Público se aprueba entre reparos por la deuda

La partida del Tesoro Público fue aprobada con 12 votos a favor y seis abstenciones, en una discusión marcada por el endeudamiento y las proyecciones de ingresos fiscales.

El Ejecutivo solicita para 2027 una autorización de endeudamiento de hasta 25 mil millones de dólares, mientras que el articulado contempla un margen adicional de 600 millones de dólares para compromisos específicos de amortizaciones e intereses.

Durante el debate surgió la propuesta de postergar la entrada en vigencia de la rebaja del impuesto de primera categoría para las empresas contemplada en la ley de reconstrucción, en medio de las diferencias sobre su impacto en la recaudación.