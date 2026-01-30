Síguenos:
Tópicos: Deportes | Automovilismo | IndyCar

Trump firmó una orden ejecutiva y autorizó una carrera de IndyCar en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para celebrar una carrera de IndyCar, llamada "Freedom 250 Grand Prix", en las calles de Washington este agosto, con motivo del 250º aniversario del país, que se celebra el 4 de julio.

"Esto va a tener mucha gente, ni siquiera diré cuánta, porque creo que puede establecer un récord en las carreras. Va a ser muy, muy importante. Celebramos la grandeza del automovilismo estadounidense", aseguró Donald Trump

Este año, la temporada de la IndyCar consta de 17 carreras: La competencia arrancará el 1 de marzo en St. Petersburg (Florida) y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey (California).

