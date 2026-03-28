[VIDEO] Atravesó la barrera: El fuerte accidente en plena práctica de la IndyCar

La segunda práctica para la carrera de la IndyCar en el circuito de Barber se vio marcada por un duro accidente que desplegó una inmediata bandera roja, paralizando las acciones.

El piloto Scott McLaughlin (Penske) perdió el control de su monoplaza al contactar el borde izquierdo de la pista antes de tomar una curva. El neozelandés se deslizó por la pista hasta impactar de espaldas la barrera, atravesándola a unos 64 kilómetros por hora luego de disminuir la velocidad lo máximo posible.

Si bien la barda se destrozó aparatosamente, la valla metálica contuvo al bólido con éxito y McLauglin no sufrió mayores percances físicos.

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