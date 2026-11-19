El piloto nacional Clemente Huerta cerró una intensa temporada en la Fórmula 4 de Estados Unidos, certamen en el que volvió a finalizar en el cuarto lugar del ranking —tal como en 2025— y acumuló un total de 12 podios considerando ambos años.

Su destacado cierre de campaña, coronado con dos victorias consecutivas tras contar con un auto de punta en la segunda mitad del torneo, le abrió las puertas para dar un nuevo paso en su carrera hacia la IndyCar.

Luego de sumar incluso pruebas en la serie IndyCar y recibir una invitación para testear en la categoría USF Pro 2000 —penúltimo escalón hacia la máxima división estadounidense—, el corredor ratificó que dará el salto oficial a dicha competencia la próxima temporada.

"Sí, correré la temporada 2027 en esa categoría, aunque aún no está definido en qué equipo. Los tests de pretemporada ya partieron en octubre y siguen en diciembre, enero y febrero, así que pronto estaré firmando", explicó Huerta al proyectar su futuro inmediato.