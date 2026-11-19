El excanciller Heraldo Muñoz (PS) calificó como "bastante débil y pobre" la declaración conjunta entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, que detalla los acuerdos alcanzados en una inédita reunión tripartita y "con mucha carga simbólica".

En El Diario de Cooperativa, observó que en primer lugar, "las tres potencias se comprometen a mantener la estabilidad estratégica, la seguridad y la paz internacional, pero dos de ellas están en guerras que han desestabilizado la economía global", aludiendo a los conflictos de Irán y Ucrania.

"Luego, se comprometen a reformar Naciones Unidas para que responda a los desafíos de paz y seguridad, y a mi juicio, eso es un saludo a la bandera, una afirmación vacía", sentenció el exministro, argumentando que un cambio integral pasaría por eliminar o restringir el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad -tales como China, Estados Unidos y Rusia-, y según él, "ninguno está dispuesto a ceder en eso".

"Quizás lo más valorable es el punto donde se reafirma que ninguna guerra nuclear puede ser ganada, ni debe ser peleada", admitió el diplomático, aunque añadió que en los hechos, ello representa "un compromiso bastante vago para reducir los riesgos nucleares y limitar su proliferación".

Por lo demás, fustigó que "algunos de los temas bien importantes no están" presentes en el texto, apuntando en particular la ausencia de un pronunciamiento sobre "guerras comerciales y aranceles abusivos", materias que interesan especialmente a China.

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