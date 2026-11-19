Jorge Uauy, nuevo presidente electo de la ANFP, aseguró que el fútbol profesional debe mantener representación en la Federación de Fútbol de Chile y dejó abierta la posibilidad de abandonar anticipadamente su cargo para participar en la conducción del organismo federativo, luego de imponerse con 27 votos en llas elecciones celebradas este jueves.

"El fútbol profesional debe tener presencia en la Federación. La forma en que lo haga, ya la veremos. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que conversar", manifestó el dirigente durante su primera conferencia de prensa tras la elección. Consultado directamente sobre una eventual renuncia a la presidencia de la ANFP para postular a la Federación, respondió: "No descarto nada, ni una renuncia ni seguir".

Uauy explicó que la transformación de la ANFP en una sociedad anónima también implicará un nuevo proceso electoral. "Este trabajo que tenemos nosotros es un trabajo temporal, porque al transformarse esto en sociedad anónima tienen que venir unas nuevas elecciones", señaló.

En ese contexto, sostuvo que "esto de la potencial renuncia cabe para todos los que estamos acá, porque perfectamente podríamos en 90, 180 días a más tardar tener separada la ANFP de la Federación, transformada la ANFP en una sociedad anónima y forzosamente tenemos que hacer nuevas elecciones".

Frente a las consultas sobre la incertidumbre que genera la posibilidad de dejar el cargo, el dirigente aclaró: "Si yo estuviera solo acá, te encontraría razón, pero hay un equipo de siete y nadie está diciendo que voy a renunciar". También insistió en que "el fútbol profesional, y puede ser cualquiera de nosotros, tiene que estar presente en la Federación", y precisó que la definición de esa representación también depende de la ANFA y de otros grupos de interés. Más adelante, ante nuevas preguntas, recalcó: "Yo no he dicho que voy a presentarme a la Federación. Yo he dicho que el fútbol profesional tiene que estar presente en la Federación. Y puede ser cualquiera".

Respecto de su llegada a la presidencia de la ANFP, Uauy anunció que iniciará inmediatamente el proceso de transición junto a Pablo Milad. "Desde hoy día mismo esta lista que me acompaña vamos a empezar a trabajar, primero con un traspaso ordenado, ya lo hablé con Pablo Milad, de todas las cosas de la ANFP en el curso de los próximos 30 ó 45 días", afirmó. El objetivo, explicó, es comenzar el 1 ó 2 de enero con la administración en orden y en condiciones de adoptar las primeras decisiones de su gestión.

El dirigente también confirmó que dejará la presidencia de Palestino antes de asumir sus nuevas responsabilidades. "Para mí me llena de orgullo ser presidente de Palestino, cargo al que voy a tener que renunciar. Antes del primero de enero tengo que estar renunciado para poder asumir en la ANFP", sostuvo. Además, destacó que su experiencia en el club de colonia servirá como base para impulsar una administración más profesional, mejorar los contratos y generar mayores ingresos para las instituciones.

Entre las demás prioridades de su administración, Uauy planteó que la Segunda División Profesional debe permanecer bajo la estructura del fútbol profesional y abordó la posibilidad de incorporar a sus clubes al Consejo de Presidentes, asunto que está siendo revisado por abogados. También anunció reuniones con la ANFA y otros actores para definir la futura relación con la Federación, mientras que sobre la clausura de la sede de Quilín indicó que la administración de Milad continúa realizando gestiones para resolver el problema.

Finalmente, el nuevo presidente explicó que su plan de los primeros 100 días requerirá acuerdos con el Consejo de Presidentes y la participación de todo el directorio. Su propósito central, aseguró, es profesionalizar la gestión de la ANFP, mejorar el funcionamiento económico de la actividad y poner a los clubes en el centro de las decisiones.