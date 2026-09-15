Nico Pino se unió a la agencia de Fernando Alonso con la mira puesta en la Fórmula 1

El piloto chileno Nico Pino se incorporó a A14 Management, la agencia de representación creada por Fernando Alonso, con el objetivo de encaminar su llegada a la Fórmula 1.

El nacional de 21 años cuenta con experiencia en Resistencia, Fórmula 4, Euroformula Open y Fórmula E, además de convertirse en el piloto más joven de la historia en subir a un podio en las 24 Horas de Le Mans.

"Entrar en A14 Management es un gran paso en mi carrera. Formar parte de la familia de Fernando Alonso, aprender de su experiencia y de su forma de entender el automovilismo es una oportunidad única", explicó Pino.

El chileno agregó que su incorporación llega en un momento ideal de su trayectoria, después de configurar un proyecto con apoyo transversal en Chile y con el objetivo de ampliar su proyección internacional.

El propio Fernando Alonso destacó las condiciones del nacional. "Nico es talento puro, velocidad y madurez. Es el perfil exacto que buscamos en A14: pilotos con proyección mundial, con firmes valores y con hambre de ganar", afirmó.

A14 Management tiene como modelo la gestión integral de jóvenes pilotos mediante preparación física, asesoramiento en la toma de decisiones y gestión financiera.