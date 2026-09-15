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Fiestas Patrias: Más de 400 mil vehículos ya salieron de la Región Metropolitana

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Más de 400 mil vehículos ya salieron de la Región Metropolitana por Fiestas Patrias, una cifra mayor a la esperada por las autoridades, aunque se prevé que el peak de congestión en carreteras se registre este jueves.

Desde el Gobierno y Carabineros realizaron un llamado al autocuidado en las fiestas y a evitar conductas de riesgo por parte de conductores y peatones.

Conoce los detalles en el informe de la periodista Gloria Gutiérrez.

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