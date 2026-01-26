Prensa internacional reveló mejoras en el estado de salud de Michael Schumacher

El expiloto alemán Michael Schumacher presentó avances significativos en su condición médica ya que, tras 12 años del accidente que sufrió en los Alpes franceses, abandonó la postración en cama y comenzó a desplazarse en silla de ruedas.

De acuerdo a lo informado por el periódico británico Daily Mail, el multicampeón de la categoría reina del automovilismo dividió su estancia entre su finca en Mallorca y su residencia en las orillas del Lago Lemán, en Suiza.

El informe detalló que el deportista germano contó con el resguardo permanente de su esposa, Corinna Schumacher, y de un equipo de enfermeros y terapeutas que realizaron turnos de vigilancia durante las 24 horas del día.

Así mismo, el reporte descartó que el corredor padeciera el denominado síndrome de cautiverio, asegurando que su nivel de conciencia le permitió comprender diversas situaciones de su entorno, aunque de forma parcial.