Baloncesto: Maipú será sede del torneo internacional FIBA 3x3 Youth Nations League 2026

Desde el próximo 27 de junio, Maipú concentrará toda la atención del básquetbol 3x3 al ser la sede oficial de la Conferencia América de la FIBA 3x3 Youth Nations League 2026, torneo que reunirá en el Gimnasio Olímpico "Santiago Bueras" a las selecciones femeninas y masculinas Sub23 de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Puerto Rico, Islas Caimán y Chile, quienes disputarán un cupo por categoría al Mundial de China.

El torneo, organizado en conjunto por la Federación de Básquetbol de Chile (FebaChile) y la Municipalidad de Maipú, con apoyo del Instituto Nacional de Deportes (IND), forma parte de un circuito internacional Sub23 compuesto por 18 conferencias a nivel mundial.

La presidenta de la Federación de Básquetbol de Chile, Karin Heerwagen, dijo que "este trabajo en conjunto con la comuna de Maipú, demuestra una vez más como la colaboración entre instituciones puede abrir nuevas oportunidades para nuestros deportistas, la comunidad y el crecimiento del deporte en Chile. Este evento no solo impulsa el deporte, sino también el turismo, el comercio local, lo que debe ser un tremendo orgullo para Maipú, ya que la comuna se posicionará como un referente deportivo a nivel internacional".