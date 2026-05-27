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Tópicos: País | Empresas del Estado | Codelco

Bernardo Fontaine asumió la presidencia del directorio de Codelco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El economista -ideólogo de "Con mi plata no"- acudió a la Casa Matriz de la cuprífera y se reunió con el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.

Sucede en el cargo al socialista Máximo Pacheco, quien cerró su gestión en medio de críticas por el deterioro de la rentabilidad de la empresa y un informe de producción "inflada" en el cierre de 2025.

Bernardo Fontaine asumió la presidencia del directorio de Codelco
 Codelco

En medio de especulaciones sobre un supuesto afán privatizador, Fontaine ha dicho que su objetivo es "alivianar la mochila de plomo" de la cuprífera estatal.

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Bernardo Fontaine asumió formalmente como presidente del directorio de Codelco esta jornada, donde acudió a la Casa Matriz de la cuprífera y se reunió con el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.

El economista fue designado por el Presidente José Antonio Kast para suceder a Máximo Pacheco (PS), que dejó el cargo en medio de críticas a su gestión por el deterioro de la rentabilidad de la empresa y por eventuales irregularidades en el informe de producción "inflada" correspondiente a diciembre.

A través de un comunicado, Codelco destacó la "extensa carrera profesional de más de tres décadas" de Fontaine como "ejecutivo, asesor y director de empresas, integrando más de 20 directorios en los rubros financiero, industrial, inmobiliario, de retail, seguros, logística y servicios públicos".

En esa línea, destacó su paso por "CMR Falabella, Citibank Chile, Banco BICE, LAN Chile, Metro de Santiago y Coca Cola Embonor", y destacó que "desde 2002 también se desempeña como asesor independiente y emprendedor, participando en el desarrollo de proyectos de inversión, en compraventa de empresas y estructuración de family offices".

Además, "junto a su carrera empresarial, ha participado activamente en el debate de políticas públicas en temas económicos del país. Fue electo en 2021 convencional constituyente, donde integró entre otras la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico", recordó el comunicado.

Cuando Kast oficializó hace dos semanas su nombramiento, Bernardo Fontaine afirmó que "Codelco corre con una mochila de plomo y hay que alivianarla".

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