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Tópicos: País | Consumidores | Combustibles

Precio del diésel tendrá fuerte caída, pero el "autogás" vuelve a subir

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

En tanto, las bencinas de 93 y 97 octanos registrarán bajas casi imperceptibles desde este jueves.

Precio del diésel tendrá fuerte caída, pero el
 ATON (archivo)

Antes del reporte de la ENAP, expertos proyectaban un alza de 37 pesos por litro en los combustibles.

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Después de que el propio Gobierno anticipara "noticias un poco más positivas" en esta materia, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció este miércoles que los precios de las bencinas volverán a registrar variaciones mixtas.

Según el último Informe de Precios Estimados para Combustibles, las gasolinas de 93 y 97 octanos tendrán caídas leves a partir de este jueves, de 0,3 y 0,4 pesos por litro, respectivamente.

En tanto, el precio del diésel registrará una pronunciada baja de 65 pesos por litro, como ha sido la tónica desde principios de mayo cuando, al intervenir el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el Gobierno frenó el alza de las bencinas.

De todos modos, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular o "autogás", que es utilizado por taxis y radiotaxis, tendrá un nuevo incremento de 37,3 pesos por litro a partir de mañana.

Por último, y tal como en el reporte anterior, el precio del kerosene se mantendrá sin variación alguna.

Antes del informe de la ENAP, expertos proyectaban un alza de 37 pesos por litro en los combustibles, y una caída de 33 pesos por litro en el diésel.

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