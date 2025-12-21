Ismenia Pauchard fue inducida al Salón de la Fama de la FIBA

La histórica deportista nacional Ismenia Pauchard fue anunciada como parte de la Clase 2026 del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) este domingo.

Apodada la "Abeja Reina" del baloncesto, se destacó como figura principal de la selección chilena entre los años 1950 y 1960, logrando títulos y reconocimientos a nivel sudamericano.

Además, fue la tercera máxima anotadora en los Campeonatos Mundiales FIBA de 1957 y 1964. Todo esto le ha valido este reconocimiento póstumo, que la convierte en una leyenda del deporte a nivel internacional y en la primera chilena en ingresar al Salón de la Fama de la FIBA.