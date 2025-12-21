Ismenia Pauchard llega al Salón de la Fama de la FIBA

La histórica deportista nacional Ismenia Pauchard fue anunciada como parte de la Clase 2026 del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) este domingo.

Apodada la "Abeja Reina" del baloncesto, se destacó como figura principal de la selección chilena entre los años 1950 y 1960, logrando títulos y reconocimientos a nivel sudamericano.

Además, fue la tercera máxima anotadora en los Campeonatos Mundiales FIBA de 1957 y 1964. Todo esto le ha valido este reconocimiento póstumo, que la convierte en una leyenda del deporte a nivel internacional y en la primera chilena en ingresar al Salón de la Fama de la FIBA.

Nacida el 20 de noviembre de 1932 en Traiguén, Región de La Araucanía, Pauchard se inició como basquetbolista en el Club Famae (1951-1953) antes de defender a Colo Colo en dos periodos (donde más destacó) y también al Club Antonio Labán.

Con múltiples títulos en la Asociación de Santiago, también ganó dos Sudamericanos con la selección nacional (1956 y 1960), siendo además la máxima encestadora en las ediciones de 1958 y 1967.

Lamentablemente, la leyenda nacional murió asesinada en Caburgua el 22 de mayo de 2004, a sus 71 años.