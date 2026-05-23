Luto en el baloncesto: Fue asesinado Khapri Alston, excampeón y MVP de Valdivia
"Siempre lo recordaremos como una gran persona", expresó el conjunto valdiviano.
"Siempre lo recordaremos como una gran persona", expresó el conjunto valdiviano.
Una fatal noticia sacudió al baloncesto los últimos días, al darse a conocer la muerte de Khapri Alston, exjugador estadounidense de 31 años que fue asesinado en Dolton, Chicago.
Según los reportes desde Estados Unidos, el exMVP y campeón de Chile con el Club Deportivo Valdivia murió por un disparo tras una pelea a la salida del bar Rucker Cigar Lounge, donde se encontraba junto a su novia la noche del pasado jueves.
Shenier Alston, padre de Khapri, temió una motivación política tras el crimen: "No queremos que sus vínculos políticos y su dinero influyan para que esto quede tapado. Mi hijo no es una víctima más. Queremos justicia. No va a ser solo un expediente archivado como un asesinato sin resolver".
"Tuvo una carrera increíble. Hay mucha gente devastada y destrozada. No podemos creer que esto haya sucedido", agregó.
Por su parte, CD Valdivia emitió un comunicado recordando a "un jugador que siempre será parte de la historia de nuestro club".
"Al margen de sus logros deportivos y de ser un extraordinario jugador, siempre lo recordaremos como una gran persona que realmente vibraba con este deporte. Nos sumamos al dolor de su familia y enviamos nuestras más sinceras condolencias", sumó.
"Khapri, el Club Deportivo Valdivia y su gente jamás te olvidarán", añadió la institución sobre su figura en el título 2018/19.