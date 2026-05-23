Luto en el baloncesto: Fue asesinado Khapri Alston, excampeón y MVP de Valdivia

Una fatal noticia sacudió al baloncesto los últimos días, al darse a conocer la muerte de Khapri Alston, exjugador estadounidense de 31 años que fue asesinado en Dolton, Chicago.

Según los reportes desde Estados Unidos, el exMVP y campeón de Chile con el Club Deportivo Valdivia murió por un disparo tras una pelea a la salida del bar Rucker Cigar Lounge, donde se encontraba junto a su novia la noche del pasado jueves.

Shenier Alston, padre de Khapri, temió una motivación política tras el crimen: "No queremos que sus vínculos políticos y su dinero influyan para que esto quede tapado. Mi hijo no es una víctima más. Queremos justicia. No va a ser solo un expediente archivado como un asesinato sin resolver".

"Tuvo una carrera increíble. Hay mucha gente devastada y destrozada. No podemos creer que esto haya sucedido", agregó.

Por su parte, CD Valdivia emitió un comunicado recordando a "un jugador que siempre será parte de la historia de nuestro club".

"Al margen de sus logros deportivos y de ser un extraordinario jugador, siempre lo recordaremos como una gran persona que realmente vibraba con este deporte. Nos sumamos al dolor de su familia y enviamos nuestras más sinceras condolencias", sumó.

"Khapri, el Club Deportivo Valdivia y su gente jamás te olvidarán", añadió la institución sobre su figura en el título 2018/19.