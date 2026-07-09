Violento portonazo en Maipú: mujer fue atropellada por delincuentes

Un violento robo con intimidación bajo la modalidad de "portonazo" se registró este jueves por la noche en la comuna capitalina de Maipú, el cual culminó con una mujer atropellada por los delincuentes al intentar proteger a su familia.

El hecho delictual ocurrió en la calle Los Inquilinos, momento en que un grupo de antisociales abordó y amenazó a dos adultos que se encontraban acompañados por tres menores de edad, además de otros familiares que habían concurrido a visitarlos al domicilio.

En medio del asalto y la desesperación, una de las integrantes del grupo familiar intentó abrir rápidamente una de las puertas del automóvil con el objetivo de rescatar y bajar a uno de los niños que aún permanecía atrapado en los asientos traseros.

Ante esta acción, los delincuentes aceleraron de forma abrupta la marcha del vehículo, arrollando a la mujer para asegurar su huida.

Operativo policial y hallazgo del automóvil

Tras la denuncia realizada por los afectados, personal de Carabineros desplegó un amplio plan de búsqueda que ubicó el auto robado, el cual fue dejado abandonado por la banda criminal en las inmediaciones del sector Rinconada.

Al momento del hallazgo por parte de las patrullas policiales, el vehículo se encontraba con el motor en marcha y su parabrisas fracturado, sin registrarse rastros de los ocupantes.

A pesar de la violencia con la que actuaron los asaltantes, las autoridades confirmaron que los tres menores de edad resultaron completamente ilesos, mientras que la mujer que terminó atropellada recibió el auxilio de salud correspondiente.

Hasta el momento, el procedimiento policial no registra personas detenidas, por lo que los equipos investigativos continúan con los peritajes para dar con el paradero de los autores del ilícito.