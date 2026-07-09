Fiscalía inició formalización de 35 presuntos integrantes de facción sureña del Tren de Aragua

Este jueves se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Temuco la primera jornada de formalización en contra de los 35 sujetos capturados por la Policía de Investigaciones (PDI), sindicados como presuntos integrantes de una facción de la organización delictiva transnacional "Tren de Aragua".

La banda fue desarticulada tras un masivo operativo simultáneo que incluyó el allanamiento de 50 domicilios distribuidos en las regiones de La Araucanía (30), Metropolitana (10), El Maule (uno en Talca) y Los Lagos (uno).

La indagatoria arrojó que la red criminal operaba bajo una modalidad de distribución de sustancias ilícitas mediante repartos a domicilio y, de forma paralela, ejercía la extorsión contra víctimas a las que previamente habían otorgado préstamos informales de dinero.

"Se trata de una empresa criminal con una jerarquía, con estructura, con una orgánica, con medios, con recursos, con personas destinadas a ejercer distintos roles y funciones dentro de esta empresa, con el objetivo de proveer droga a distintos consumidores, específicamente de la Región de La Araucanía", detalló el fiscal César Schibar.

De los 35 imputados, 29 corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana y seis son de nacionalidad chilena, estructurados bajo el formato de una célula local dependiente de la organización matriz extranjera.

Debido a la alta cantidad de detenidos, la representación legal quedó dividida entre varios abogados de la Defensoría Penal Pública.

Reparos de la defensa

El defensor público Patricio Salinas reveló que la defensa cuestionó formalmente la validez del procedimiento de captura, acusando vicios administrativos respecto a los derechos internacionales de los extranjeros.

"Cuestionábamos la legalidad de la detención en orden a que a estas personas, de acuerdo a lo que nos informaron, no se les había hecho saber de manera adecuada de su derecho de comunicarse con la respectiva autoridad consular", señaló.

Asimismo, el profesional de la defensa pública manifestó que el equipo se encuentra revisando detalladamente cada una de las carpetas investigativas para estructurar la estrategia jurídica del bloque.

Añadió que la actual falta de relaciones diplomáticas bilaterales entre Chile y Venezuela ha entorpecido y complejizado el flujo de información penal y de identidad con las instituciones del país caribeño.

La audiencia de formalización continuará desarrollándose este viernes en los tribunales de la capital de La Araucanía para definir las medidas cautelares de la totalidad de la banda.