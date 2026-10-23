Nueva alerta por apuestas sacude al baloncesto chileno

Stanley Scott, jugador estadounidense de ABA Ancud, quedó fuera del equipo chilote tras conocerse una suspensión provisional de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), en medio de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con apuestas deportivas que volvió a encender las alarmas en la Liga Nacional de Baloncesto.

Según reveló este viernes El Mercurio, el organismo internacional suspendió al escolta el pasado 3 de agosto por un procedimiento disciplinario relacionado con su etapa en Río Claro de Brasil durante 2025.

Sin embargo, la medida no fue comunicada oportunamente a la Federación de Baloncesto de Chile ni a la Liga Nacional (LNB), por lo que el jugador continuó participando en el campeonato chileno.

La situación quedó al descubierto después de que la empresa Sportradar, encargada de monitorear movimientos sospechosos en el mercado de apuestas, detectara una nueva alerta relacionada con Scott durante un partido entre ABA Ancud y Puerto Varas por el torneo Big 8, lo que motivó una denuncia de la organización.

El episodio vuelve a poner bajo la lupa la integridad de la competición, que ya enfrentó una investigación por un flujo anormal de apuestas en otro encuentro entre ABA Ancud y Puerto Varas durante 2025. Aquel antecedente también surgió de los mecanismos de monitoreo contratados por la LNB.

Emiliano Cucchetti, gerente de la Liga Nacional, explicó a El Mercurio que la organización actuó inmediatamente después de recibir la alerta y tomó contacto con las autoridades deportivas correspondientes.

"Notificamos de manera urgente a la federación", señaló el dirigente, quien explicó que esa gestión permitió conocer que FIBA ya mantenía una suspensión provisional contra el estadounidense.

En su comunicado oficial, la LNB aclaró que la denuncia relacionada con el partido disputado en Chile y el procedimiento internacional abierto previamente por FIBA corresponden a dos asuntos distintos, cuyos antecedentes siguen bajo investigación.

Tras recibir la notificación, ABA Ancud resolvió terminar su vínculo con Scott. El presidente del club, Claudio Turra, aseguró que la institución desconocía la situación disciplinaria del jugador y que debió actuar una vez que las autoridades informaron de la inhabilitación.

El dirigente también reconoció su preocupación por las consecuencias del episodio para la imagen del club y cuestionó la exposición pública del caso, aunque manifestó su respaldo a las medidas destinadas a proteger la integridad del torneo.

Consultado sobre el partido frente a Puerto Varas que originó la nueva alerta, Turra afirmó: "No, vimos todo normal; de hecho, ganamos ese día", y sostuvo que será la investigación la encargada de determinar si existieron irregularidades.

La Liga Nacional busca reforzar sus mecanismos de prevención y control de apuestas deportivas, después de enfrentar más de un episodio sospechoso en las últimas temporadas. Cucchetti explicó que la organización trabaja con Sportradar para detectar movimientos anómalos y establecer procedimientos que permitan investigar eventuales manipulaciones de resultados.

El gerente también adelantó que la LNB pretende fortalecer su Código de Disciplina e implementar un plan preventivo dirigido a clubes y jugadores, además de intercambiar información con la liga brasileña para mejorar los controles frente a posibles redes de apuestas ilegales.

Por ahora, la investigación contra Scott sigue abierta y su suspensión es provisional, por lo que todavía no existe una resolución definitiva que determine su responsabilidad. El jugador no podrá participar en competiciones organizadas por la Liga Nacional mientras se mantenga vigente la medida de FIBA.