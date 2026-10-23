Muslera tras ser héroe de Estudiantes ante Flamengo: "El fútbol siempre da revancha"

Fernando Muslera, arquero uruguayo de Estudiantes de La Plata, celebró emocionado la clasificación de su equipo a la final de la Copa Libertadores, luego de convertirse en la figura de la definición por penales ante Flamengo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El guardameta de 40 años detuvo tres lanzamientos desde los doce pasos y permitió que el conjunto argentino se impusiera por 3-2 en la tanda de penales, después de igualar sin goles en ambos compromisos de las semifinales.

Muslera volvió a ser protagonista en una campaña que anteriormente llevó a Estudiantes a eliminar a Corinthians en los cuartos de final, serie que terminó con un penal desperdiciado por Memphis Depay en los descuentos del partido de vuelta.

"El fútbol, en definitiva, da revancha", expresó Muslera con la voz cortada por la emoción, después de recibir el reconocimiento como figura del compromiso y en una temporada en la que fue muy criticado por su actuación en el Mundial junto a Uruguay.

El portero destacó el esfuerzo colectivo para superar al cuadro brasileño en uno de los escenarios más exigentes del continente.

"Quiero primero que todo dar gracias a Dios, a mis compañeros de equipo, a mi familia, que está en Montevideo, y a mis amigos por llegar a esta final y llevar a Estudiantes a disputar un nuevo título de la Copa Libertadores", declaró a ESPN.

"Había que jugar el partido en el Maracaná como lo jugamos, con garra, concentrados, guapeando", añadió el uruguayo, quien destacó el triunfo sobre Flamengo en la definición.

Durante la tanda, Muslera detuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, actuaciones que permitieron al conjunto argentino avanzar a su primera final de Copa Libertadores desde 2009.

El resultado también significó una reivindicación personal para el guardameta, quien recibió duras críticas por sus actuaciones con la selección de Uruguay durante el Mundial de 2026, especialmente por errores cometidos en los encuentros ante Cabo Verde y España.

El próximo desafío de Muslera será la final del 28 de noviembre ante Palmeiras, que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, ciudad natal del arquero.

"Será lindo volver a mi casa y jugar la final en otro templo del fútbol como el estadio Centenario", manifestó el uruguayo, quien también expresó su ilusión de conquistar el título.

"Voy a cruzar el charco (el Río de La Plata) y a intentar darle una gran alegría a la afición de Estudiantes. Enfrentaremos a un equipo muy difícil y de mucha jerarquía como Palmeiras, pero podemos ganar", aseguró.

Finalmente, Muslera volvió a destacar el significado personal de la clasificación y cerró sus declaraciones con una frase cargada de emoción: "El fútbol siempre da revancha", afirmó.