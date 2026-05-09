Universidad de Concepción conquistó la Copa Chile ante Español de Osorno

En una jornada vibrante y con un marco de público espectacular, Universidad de Concepción se coronó campeón de la Copa Chile de la Liga Nacional de Básquetbol, tras derrotar por 80-74 a Español de Osorno en una final que hizo honor a las expectativas.

El Gimnasio Olímpico de la UFRO, en Temuco, lució un lleno total con más de 2.500 espectadores que fueron testigos de un duelo de alto vuelo entre los líderes de las conferencias Centro y Sur en el Torneo de Apertura. Con este resultado, el elenco estudiantil alcanzó su cuarta corona en el certamen (2014, 2022, 2023 y 2026), ratificando su dominio en la escena cestera local.

Si bien Español de Osorno había dado el golpe en marzo pasado al ganar la Supercopa en Santiago, esta vez no pudo contener la solidez de los universitarios, quienes mantienen un registro perfecto de 12-0 en la Liga de Apertura 2026.

A pesar de la arremetida de los "Diablos Rojos", que buscaron revertir el marcador en el tramo final apoyados en el despliegue de Jahsean Corbett, Ja'Heim Hudson y el capitán Barham Amor, la UdeC supo gestionar los momentos críticos y mantuvo el control del ritmo hasta el pitazo final.

La figura del encuentro fue el estadounidense Stephen Maxwell, MVP de la jornada y actual líder de anotaciones de la LNB, quien fue pieza clave para romper la resistencia osornina.

Tras el encuentro, el Head Coach del "Campanil", Santiago Gómez, expresó su satisfacción: "Estamos tremendamente contentos por lo que logramos hoy y por la fiesta que se vivió. Felicito al equipo por el trabajo. Veníamos de quedar fuera en las últimas definiciones, queríamos ganar y hoy se dieron las cosas".

En la vereda opuesta, el estratega de Español, Rodrigo Muñoz, reconoció las dificultades que enfrentaron: "En situaciones de rally quisimos resolver individualmente; ellos se cerraban mucho y nos costó anotar. Eso nos produjo quizás un poco de ofuscación y, sumado a que ellos convertían, nos sacaron una ventaja importante".