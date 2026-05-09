"Se echó el equipo a la espalda": Alexis se llenó de elogios tras el vital triunfo ante Espanyol

El delantero nacional Alexis Sánchez nuevamente se vistió de héroe en Sevilla y pese a lamentar un gol anulado por el VAR, aportó con una asistencia para la remontada por 2-1 ante Espanyol, entregándole al elenco blanquirrojo tres puntos de oro en su lucha por mantener la categoría en La Liga.

Y como era de esperarse, los elogios no tardaron en llegar para el tocopillano: "Volvió a entrar tras el descanso por Isaac Romero. Su primer balón fue gol, aunque fue anulado por fuera de juego. Se echó el equipo a la espalda y estuvo ahí en la jugada de Akor. Asistencia y clave en los días importantes", resaltaron en El Desmarque.

En una línea similar, Estadio Deportivo rescató que al margen de que su conquista fuera invalidada "el chileno se mostró muy activo, haciendo más de mediapunta que de delantero para generar lo que nadie fabricaba. Acabó siendo decisivo con el balón que bajó para que Akor Adams hiciese el 2-1 en el 90+2'".

El Pespunte sostuvo que "el chileno marcó un gol nada más salir en la segunda mitad que fue anulado por un propio fuera de juego pero además de eso volvió a parar el partido cuando era necesario. Como frente a la Real, grandes minutos del chileno".

Un poco más mesurado fue el comentario de El Correo de Andalucía. "Pudo tener el 1-1 en sus botas pero le anularon el gol por fuera de juego. No estuvo certero en las entregas pero volvió a aparecer de forma determinante para asistir a Akor en el 2-1", señalaron.

Reacciones mixtas para Suazo

A diferencia del tocopillano, Gabriel Suazo arrancó como titular actuando como lateral izquierdo y se mantuvo en cancha hasta el 64 mostrando un nivel que no logró encandilar a la prensa española.

"Flanco débil del equipo, pero nadie le niega su lucha. Otra vez dañado en el hombro", indicaron en ABC Sevilla sobre el desempeño del zaguero.

El Correo de Andalucía fue sumamente crítico y afirmó que "la locura del Sevilla en el segundo tiempo llegó cuando más errático estuvo con balón. Le costó tapar su costado".

Por el contrario, el portal Sevilla Actualidad apuntó que el formado en Colo Colo "lleva dos partidos a un nivel muy bueno el chileno, se le escapan pocos balones por su banda".