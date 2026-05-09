Quiroz debutó en Wall Street y reafirmó "sin complejos y con convicción" su apuesta económica

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debutó en Wall Street (Nueva York, EE.UU.) con motivo del Chile Day 2026, donde presentó la agenda económica impulsada por el Gobierno e invitó a los inversores a "mirar a Chile con otros ojos".

Ante cerca de 800 representantes financieros, el jefe de la billetera fiscal señaló: "Enfrentamos una montaña importante, pero juntos podemos subirla. El punto de partida es difícil, pero ya estamos actuando. Los invito a mirar a Chile con nuevos ojos".

Agregó que nuestro país enfrenta el desafío de recuperar su capacidad de crecimiento, luego de una década marcada por factores que afectaron el dinamismo de la economía y la inversión: "Fueron acumulándose problemas que erosionaron paulatinamente nuestra capacidad de crecer".

Durante la exposición, también sostuvo que "el diagnóstico es simple: Chile ha frenado su capacidad de crecer porque está gravando el crecimiento", y enfatizó que el Ejecutivo cuenta con una definición clara para revertir esa trayectoria. "Tenemos todas las decisiones tomadas para hacer ese cambio, sin complejos y con plena convicción", subrayó.

Como parte de esa hoja de ruta, Quiroz indicó que el foco está puesto en restablecer condiciones que permitan al sector privado desplegar su capacidad de inversión, innovación y generación de empleo. "Vamos a restituir decididamente la libertad creativa al sector privado", reiteró, y añadió que "el Gobierno debe proveer el marco para que la iniciativa privada opere con toda su energía".

El titular de Hacienda destacó que el vehículo central de dicho cambio es la megarreforma que actualmente se tramita en la Comisión de Hacienda y que, entre sus objetivos, resalta el incluir una garantía de estabilidad tributaria para inversiones superiores a 50 millones de dólares, independiente de los ciclos políticos.

Asimismo, afirmó que en el primer trimestre de 2026 ingresaron a evaluación ambiental proyectos por 28.500 millones de dólares -2,3 veces el promedio histórico del mismo período entre 2014 y 2025-, y que el cobro del CAE elevó la recaudación de un millón de dólares al mes a más de 23 millones de dólares.

La agenda de Quiroz en Nueva York también incluyó reuniones privadas con representantes de distintos ámbitos económicos y financieros, y continuará el lunes, en Toronto, Canadá, uno de los principales países inversionistas en Chile.

Republicanos afirma que apunta a recuperar competitividad, pero PC cuestiona "aspiración ideológica"

El diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, afirmó que "lo que planteó el ministro Quiroz apunta justamente a recuperar competitividad, a atraer inversión y volver a poner a Chile en movimiento".

"Yo creo que el rumbo económico que se está tomando va en la dirección correcta. Chile necesita volver a crecer, porque sin crecimiento tampoco hay empleo ni tampoco hay mejores salarios ni recursos para financiar las políticas sociales", agregó.

Por el contrario, la diputada PC Irací Hassler criticó que el jefe de la billetera fiscal "insiste en defender una megarreforma tributaria que no garantiza crecimiento ni empleos para el país y que tampoco se sustenta en datos, sino que solo en una aspiración ideológica".

"Hago nuevamente el llamado al Gobierno a recapacitar, a escuchar al Congreso y a los expertos y a no bajar los impuestos a los más millonarios del país, porque eso no es garantía de nada", exhortó la exalcaldesa de Santiago.