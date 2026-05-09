Oposición proyecta "insatisfacción y pocos avances" en primera Cuenta Pública de Kast

La oposición proyectó "insatisfacción" y "pocos avances" en la primera Cuenta Pública que tendrá este próximo 1 de junio el Presidente José Antonio Kast, cuya gestión enfrenta un periodo de creciente presión y cuestionamientos.

Según advierten desde los sectores contrarios al Ejecutivo, habrá una "mala evaluación ciudadana" de este informe, sobre todo porque, a casi dos meses del inicio de su administración, se han registrado malos desempeños en algunas carteras y una dificultad para ordenar su agenda política.

Esta situación se agrava por semanas marcadas por la baja aprobación de algunos ministros en las encuestas, controversias legislativas como la denominada ley miscelánea y diferencias internas.

Debido a esto, el diputado comunista Marcos Barraza advirtió que "el balance de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast va a estar marcada por una profunda insatisfacción y mala evaluación ciudadana, particularmente de las familias de Chile, respecto a la marcha económica y en seguridad pública".

"En el plano económico, las condiciones sociales se han deteriorado. Las familias han experimentado un alza en el costo de la vida muy fuerte", advirtió el parlamentario.

La oposición acusa que la próxima cuenta pública estará "marcada por una profunda insatisfacción económica y falta de avances". (FOTO: ATON)

En una línea similar, su par socialista Raúl Leiva dijo que, "en materia económica, además del Mepco y hacer que la clase media soporte el 100% del alza de los combustibles, algo que nunca se había visto en nuestro país, no creo que existan muchos avances".

A esto sumó que "la inflación, producto de la misma medida, va a aumentar y los indicadores no muestran nada positivo, lo mismo que el Imacec. Y en materia de seguridad, hay una falencia muy importante y aguda en el Gobierno".

Respaldo oficialismo

El respaldo al Ejecutivo llegó desde el oficialismo, sobre todo del Partido Republicano, con el diputado Benjamín Moreno destacando los primeros meses de gestión y explicando que, aunque "siempre existen periodos de ajuste, espacios de mejora, lo importante es que el gabinete va día a día mejorando su desempeño".

"El Gobierno está logrando muchas cosas en distintas materias. Además, el gabinete cuenta con todo el respaldo de la bancada del Partido Republicano y del Presidente José Antonio Kast", enfatizó el parlamentario.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara Baja, Ximena Ossandón (RN), afirmó que "tenemos que empezar a buscar y a demostrar resultados, dado que el gobierno se autodenominó de 'emergencia'".

Asimismo, la diputada instó a la unidad y la concentración en el trabajo: "Ya se saben cuáles son los orígenes de los errores, lo importante es no volver a cometerlos para que no nos desenfoquemos del trabajo. No le demos espacio a la izquierda para que nos pegue, (y así) ojalá se sumen al trabajo que se está haciendo".

Ministras Sedini y Steinert han sido blanco de críticas, aunque desde el oficialismo se observa un empoderamiento tras la etapa de instalación gubernamental. (FOTO: ATON)

Mientras que el diputado Eduardo Cretton (UDI) salió en defensa de las ministras Mara Sedini (Segegob) y Trinidad Steinert (Seguridad Pública), apuntadas por la opinión pública por su gestión en estos primeros meses, acusando que "hace rato se las viene criticando por cosas que no tienen nada que ver con el desempeño de sus funciones".

Según el parlamentario, "a medida que vamos saliendo de esta etapa de instalación del Gobierno, lo que hemos visto es una ministra Steinert y una ministra Sedini más seguras, mostrando agenda en sus carteras y más empoderadas en sus cargos".

En medio de las polémicas, este martes el Presidente Kast liderará su segundo comité político ampliado en Cerro Castillo.

A diferencia del pasado 14 de abril en el que citó a diputados y presidentes de los partidos oficialistas, en esta oportunidad desde La Moneda invitaron a senadores del sector con la idea de asegurar la viabilidad del Proyecto de Reconstrucción Nacional en la Cámara Alta.