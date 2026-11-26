La selección chilena de baloncesto afrontará este viernes desde las 19:40 horas un duelo decisivo ante México en el Coliseo "Ismenia Pauchard Demierre", en Santiago, por la quinta ventana de las Clasificatorias de la FIBA Américas al Mundial de Catar 2027.

El equipo dirigido por Juan Manuel Córdoba ocupa la sexta posición del Grupo E con 10 puntos, producto de dos victorias y seis derrotas, y está obligado a ganar sus cuatro compromisos restantes para mantener opciones matemáticas de clasificación. "Sabemos que estamos entre la vida y la muerte, que tenemos un partido clave con México", advirtió el entrenador.

El conjunto nacional cuenta para este desafío con sus principales figuras internacionales, entre ellas Sebastián Herrera, Felipe Haase, Ignacio Arroyo Varela y Sebastián Carrasco. Tras enfrentar a los mexicanos, Chile recibirá el próximo lunes a República Dominicana y cerrará su participación con visitas a Estados Unidos y México.

El elenco norteamericano, en tanto, marcha cuarto en el Grupo E con 13 puntos, producto de cinco triunfos y tres derrotas, y por ahora se está quedando con el último de los siete boletos disponibles para América, reservado para el mejor cuarto de los dos grupos. Los tres primeros de cada zona clasifican directamente.

Chile busca regresar a una Copa del Mundo después de casi siete décadas, tras sus participaciones en las ediciones de 1950, 1954 y 1959, y por primera vez alcanzó la segunda ronda de este formato clasificatorio.