SEC impuso millonarias multas a empresas por megacorte de luz de febrero de 2025

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó este viernes de "cuatro multas relevantes" para las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, y también para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), por su responsabilidad en el masivo corte de suministro energético ocurrido el 25 de febrero del 2025.

Este evento sin precedentes dejó sin servicio al 98,5% de los usuarios, extendiéndose por gran parte del país, desde Arica hasta la Isla de Chiloé, y afectando a millones de personas durante horas.

Tras una larga investigación, la SEC apuntó directamente a Interchile como la empresa responsable del origen del denominado "blackout".

La investigación determinó que la falla se produjo en sus instalaciones, las cuales habrían sido intervenidas sin la debida coordinación con el CEN. Por ello, la empresa fue gravada con una multa de 180 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a más de 12 mil 500 millones de pesos.

La histórica interrupción energética paralizó al 98,5% de la población entre Arica y la Isla de Chiloé, extendiéndose por varias horas en cada punto afectado. (FOTO: ATON)

Posteriormente, la indagación se centró en la respuesta y disponibilidad de infraestructura crítica, específicamente los sistemas SCADA, fundamentales para la recuperación expedita del servicio tras una contingencia.

En esta sección, la SEC sancionó a Transelec con 80 mil UTM, lo que representa cerca de 5 mil 500 millones de pesos; y también a Alfa Transmisora de Energía, con 50 mil UTM, es decir, casi 3 mil 500 millones de la divisa nacional, esto, por "la inadecuada mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA".

Sanciones para el Coordinador Eléctrico Nacional

La supervisión y el deber de vigilancia también fueron objeto de escrutinio. Los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional fueron multados con 300 UTM cada uno, sumando casi 21 millones de pesos por consejero.

Esta penalización se debe al "incumplimiento con su deber de vigilancia de las acciones del CEN" y, de manera relevante, debe ser cubierta con el patrimonio personal de cada ejecutivo.

Aún restan fases en la investigación relacionadas con SCADA, Desmembramiento y los Planes de Recuperación de Servicio.

Consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional enfrentan gravámenes económicos personales por falta de supervisión. (FOTO: ATON)

"Una clara señal a la Industria Eléctrica", dice la SEC

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, afirmó que "estas multas son una clara señal a la Industria Eléctrica, en términos de que se debe respetar la normativa vigente, sobre todo en cuanto a la correcta mantención y operación del sistema eléctrico".

"Esperamos que las multas sirvan para modificar y mejorar los procesos de cada una de las empresas sancionadas y también del Coordinador, para poder contar con un sistema más robusto y así evitar nuevos apagones como el ocurrido en febrero del año pasado", enfatizó la líder del organismo.

La Superintendencia enfatiza que el proceso investigativo se concluyó en un tiempo récord, sentando un precedente. (FOTO: ATON)

La titular de la SEC también destacó la celeridad con la que se llevó a cabo la investigación.

El evento, por su magnitud y duración, generó una gran cantidad de datos. Sin embargo, en menos de un año desde la contingencia, ya se han emitido las primeras multas a los involucrados, un contraste con indagaciones de menor envergadura que suelen promediar entre 18 y 24 meses.