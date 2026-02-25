Síguenos:
Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

Boston Celtics venció a Phoenix Suns y afianzó su segundo lugar en la Conferencia Este

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El equipo dirigido por Joe Mazzulla se impuso por 97-81 pese a la ausencia de Jaylen Brown. El base Derrick White comandó la ofensiva visitante frente a un cuadro local mermado por las lesiones.

Boston Celtics venció a Phoenix Suns y afianzó su segundo lugar en la Conferencia Este
Con un contundente parcial de 30-11 en el tercer cuarto, la franquicia de Boston Celtics derrotó este martes por 97-81 a Phoenix Suns en el campeonato de la NBA. El elenco visitante consolidó la victoria en Arizona pese a no contar con el alero Jaylen Brown, quien quedó fuera de la convocatoria por una contusión en la rodilla.

El dueño de casa también enfrentó el compromiso con bajas sensibles en su rotación. El escolta Devin Booker arrastró una distensión en la cadera derecha, mientras que el alero Dillon Brooks inició un periodo de recuperación superior a un mes debido a una fractura en su mano.

La ofensiva del equipo vencedor estuvo liderada por el base Derrick White, quien registró 22 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. El trabajo perimetral fue secundado por Sam Hauser con 16 unidades, además del aporte interior del portugués Neemias Queta, quien firmó un doble-doble de 14 puntos y 13 rebotes. Por los locales, Collin Gillespie destacó con apenas 15 enteros.

El resultado profundizó el mal momento ofensivo de Phoenix Suns, equipo que encadenó sus dos peores actuaciones anotadoras de la temporada tras marcar 77 puntos el domingo ante Portland Trail Blazers y los 81 de esta jornada. Actualmente, la escuadra ocupa la séptima posición de la Conferencia Oeste en zona de 'play-in'.

Por su parte, Boston Celtics alcanzó un registro de 38 victorias y 19 derrotas. La escuadra aprovechó la caída de New York Knicks para afianzarse en el segundo lugar de la Conferencia Este de cara a los playoffs del torneo estadounidense.

